CS ernennt zwei neue Leiter für Immobilien im Asset Management

Rackind bringt laut einer Mitteilung vom Donnerstag mehr als 30 Jahre Erfahrung im Immobiliensektor mit. Er kommt von EQT Real Estate zur Credit Suisse und wird sein Amt am 15. Juni 2022 antreten. In der Funktion wird Rackind an Filippo Rima, Head Investment von Credit Suisse Asset Management, berichten.

Ehinger ist derzeit bei der CS als Head of Acquisition & Sales von Real Estate Switzerland tätig. Er verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und ist seit 2004 bei der CS tätig. Als neuer Leiter Real Estate Switzerland untersteht er Robert Rackind.

Rackind wie auch Ehinger folgen in ihren Funktionen auf Raymond Rüttimann, der bisher beide Bereiche leitete. Rüttimann wird Ende des Jahres in den Ruhestand treten.

cg/rw

(AWP)