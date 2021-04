CS: Forderungen von Greensill-Fonds an drei Hauptschuldner von 2,3 Milliarden

Neben der Stahlgruppe Guptas hat auch das US-Kohleunternehmen Bluestone Resources Ausstände von rund 690 Millionen Dollar bei den mit Greensill erstellten "Lieferketten-Finanzierungsfonds", wie einem Schreiben an die Fondsinvestoren vom Dienstag zu entnehmen ist. Die Ausstände des US-Bauunternehmens Katerra belaufen sich auf 440 Millionen Dollar.

Die CS-"Lieferketten-Finanzierungs-Fonds" investierten in Forderungen von Zulieferern an Unternehmen: Statt auf die Bezahlung durch das Unternehmen zu warten, verkauften Lieferanten die Forderung mit einem Abschlag an Greensill Capital. Die inzwischen insolvente Greensill bündelte solche Forderungen und brachte sie in die "Supply-Chain-Finance"-Fonds ein.

tp/uh

(AWP)