Die Credit Suisse macht bei der geplanten Vollübernahme ihres Wertpapier-Gemeinschaftsunternehmens in China den nächsten Schritt. Die CS habe mit dem Partner Founder Securities vereinbart, dessen 49-Prozent-Anteil zu kaufen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag mit Verweis auf eine Eingabe an die Börse Shanghai. Der Kaufpreis beläuft sich laut dem Medienbericht auf 1,14 Milliarden Yuan oder umgerechnet rund 164 Millionen Dollar.