CS Real Estate Fund Green Property erhöht Kapital um maximal 179,7 Mio Fr.

Damit erhöht sich das Kapital um maximal knapp 180 Millionen Franken, wie die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte. Der Emissionserlös soll für den weiteren Ausbau und die Diversifizierung des bestehenden Immobilienportfolios verwendet werden.

Die Emission wird den Angaben zufolge im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Dabei wird jedem bisherigen Anteil ein Bezugsrecht zugeteilt. Zwölf Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines neuen Anteils. Vom 28. Oktober bis zum 6. November 2019 findet an der SIX Swiss Exchange ein Bezugsrechtshandel statt. Die Liberierung erfolgt dann per 15. November 2019

Der 2009 lancierte Fonds ist eigenen Angaben zufolge der grösste Schweizer Immobilienfonds für nachhaltige Immobilienanlagen. Der Verkehrswert der Immobilien betrug per Ende 2018 gut 2,5 Milliarden Franken und das Fondsvermögen 2,1 Milliarden Franken.

sig/uh

(AWP)