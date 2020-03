CS Real Estate Fund LogisticsPlus nimmt mit Kapitalerhöhung 107,1 Mio Fr. ein

Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt per 13. März, wie die CS am Mittwoch mitteilt. Die Anzahl der im Umlauf befindenden Anteile beträgt neu 5,25 Millionen und das Nettofondsvermögen wird mit 527,2 Millionen Franken angegeben. Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau und die Diversifizierung des bestehenden Immobilienportfolios verwendet.

Der CS REF LogisticsPlus investiert in Logistik- und logistiknahe Immobilien in der Schweiz und richtet sich an qualifizierte Investoren. Das Anlageziel des Fonds bestehe hauptsächlich in der langfristigen Substanzerstellung und -erhaltung sowie in der Ausschüttung der Erträge. Durch einen Börsengang soll der Fonds für das Publikum und somit auch für nichtqualifizierte Investoren geöffnet werden.

pre/cf

(AWP)