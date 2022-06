Der Emissionserlös soll für den weiteren Ausbau und die Diversifizierung des bestehenden Immobilienportfolios verwendet werden. Der CS REF LogisticsPlus ist laut den CS-Angaben der erste Schweizer Immobilienfonds, der in Logistik- und logistiknahe Immobilien in der Schweiz investiert und richtet sich dabei an private und institutionelle Anleger.

uh/rw

(AWP)