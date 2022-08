CS Real Estate Fund LogisticsPlus will Kapital um maximal 108 Mio Fr. erhöhen

Jedem bisherigen Anteil werde dabei ein Bezugsrecht zugeteilt, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Sieben Bezugsrechte berechtigten zum Bezug eines neuen Anteils. Total würden maximal eine Million neue Anteile ausgegeben. Der Ausgabepreis per Liberierung betrage 108 Franken netto bei einem Nettoinventarwert von 105,60 Franken je Anteil.

Der Bezugsrechtshandel findet vom 29. August bis 7. September 2022 an der SIX Swiss Exchange statt. Am 14. September 2022 werde die effektive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile bekannt gegeben. Die Liberierung erfolge am 16. September 2022. Der Emissionserlös wird laut Mitteilung für den weiteren Ausbau und die Diversifizierung des bestehenden Immobilienportfolios verwendet.

Der CS REF LogisticsPlus ist laut eigenen Angaben der erste Schweizer Immobilienfonds, der in Logistik- und logistiknahe Immobilien in der Schweiz investiert. Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt.

