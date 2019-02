CS stärkt VR mit Christian Gellerstad und Shan Li

Die Credit Suisse schlägt ihren Aktionären an der Generalversammlung vom 26. April die Zuwahl von Christian Gellerstad und Shan Li in den Verwaltungsrat vor. Nicht mehr antreten wird dagegen Andreas Koopmann. Und Alexandre Zeller, der bei der Genfer Privatbank Lombard Odier zum neuen geschäftsführenden Teilhaber ernannt worden ist, wird den CS-VR per 28. Februar 2019 verlassen.