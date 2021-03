CS veröffentlicht erstmals separaten Nachhaltigkeitsbericht

Der Bericht umfasse erstmals eine Berichterstattung gemäss den Standards des "Sustainability Accounting Standards Board" (SASB) sowie erweiterte Offenlegungen in Bezug auf die Empfehlungen der "Task Force on Climate-related Financial Disclosures" (TCFD), teilte die Credit Suisse am Donnerstag bei Veröffentlichung des Geschäftsberichts mit.

GV ohne physische Präsenz

Die ordentliche Generalversammlung der Credit Suisse vom 30. April wird aufgrund der Corona-Vorschriften erneut ohne persönliche Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Diese werden gebeten, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht und ihre Stimminstruktionen zu erteilen - die entsprechende Frist ende am 27. April, heisst es.

Wie bereits Anfang Dezember 2020 mitgeteilt, schlägt der Verwaltungsrat an der Generalversammlung die Wahl des portugiesisch-britischen Doppelbürgers António Horta-Osório als ein neues Mitglied und als neuer Präsident des Verwaltungsrats vor. Der bisherige VR-Präsident Urs Rohner wird nicht mehr zur Wahl antreten.

Zudem werden Clare Brady und Blythe Masters neu als Verwaltungsrätinnen vorgeschlagen. Sie sollen die nicht mehr kandidierenden Joaquin Ribeiro und John Tiner ersetzen.

tp/gab

(AWP)