CS: Von CSEIP beratene Investoren beteiligen sich an schwedischem Windpark

Die von der Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG (CSEIP) beratenen Investoren beteiligen sich am schwedischen Windparkprojekt Markbygden II. Sie erwerben eine Mehrheitsbeteiligung am Windparkportfolio mit einer Nennleistung von 253 Megawatt, das in der Provinz Norrbotten nahe des nördlichen Polarkreises liegt.