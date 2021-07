CS will am 6. August weitere Zahlung aus Greensill-Fonds an Anleger leisten

Die Grossbank Credit Suisse will den Anlegern aus den geschlossenen Greensill-Supply-Chain-Finance-Fonds am 6. August eine vierte Auszahlung leisten. Diese soll rund 0,4 Milliarden US-Dollar betragen. Damit würden sich die Barauszahlungen an die Anlegerinnen und Anleger auf insgesamt rund 5,9 Milliarden Dollar belaufen, teilte die CS am Donnerstag im Rahmen ihrer Berichterstattung zum zweiten Quartal mit.