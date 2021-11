CS will mit neuer Organisation aus Krise finden

Ab Januar 2022 wird die Gruppe neu in vier Divisionen - Wealth Management, Investment Bank, Swiss Bank und Asset Management - und vier geografische Regionen - Switzerland, Europe, Middle East and Africa (EMEA), Asia-Pacific (APAC) und Americas - gegliedert sein. Das Geschäftsmodell solle mit einer klaren Matrixorganisation vereinfacht werden, teilte die Grossbank am Donnerstag mit.

Das Kerngeschäft will sie stärken mit einer Zuteilung von rund 3 Milliarden Franken Kapital bis 2024 an die Wealth-Management-Division. Ausserdem sind weitere Wachstumsinvestitionen mit zusätzlichen Investitionen von 2022 bis 2024 in Höhe von rund 1 bis 1,5 Milliarden pro Jahr in allen vier Divisionen vorgesehen.

Die Gruppe hat für den Zeitraum von 2022 bis 2024 klare Finanzziele für jede der neuen Divisionen festgelegt.

ys/jb

(AWP)