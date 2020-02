CSA Energie-Infrastruktur erhöht Kapital um knapp 500 Millionen Franken

Die neuen Mittel sollen "zum weiteren Ausbau des Anlageportfolios" genutzt werden, wie einer Mitteilung der Stiftungsverwalterin, der Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP), vom Dienstag zu entnehmen ist. Mehr als die Hälfte des Volumens komme von 40 neuen Investoren, was den starken Zuspruch von Schweizer Pensionskassen in dieses Produkt zeige. Insgesamt sind laut den Angaben 173 Schweizer Pensionskassen in der CSA investiert.

Die CSA Energie-Infrastruktur Schweiz sei mit Kapitalzusagen von insgesamt 1,7 Milliarden Franken das grösste "Infrastrukturanlagegefäss", das exklusiv in Schweizer Energie-Infrastruktur investiert, heisst es weiter. Neben der Beteiligung am Energieunternehmen Alpiq ist die Anlagegruppe auch an der Netzgesellschaft Swissgrid, der Transitgas und diversen regionalen Energieversorgern beteiligt.

Für neue Zeichnungen sei die CSA Energie-Infrastruktur Schweiz damit derzeit geschlossen, hiesst es weiter.

