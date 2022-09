Die Abkehr von der Mehrkassenstrategie in der Grundversicherung begründete die CSS am Donnerstag in einem Communiqué mit der Absicht, hohe Prämiensprünge zu vermeiden und die Solvenz zu stärken. Arcosana-Kundinnen und -Kunden erhielten eine identische Versicherung bei der CSS. Die Fusion erfolge in Absprache mit dem Bundesamt für Gesundheit.

ra/rw

(AWP)