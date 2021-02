Das Biotechunternehmen CureVac will mit der britischen Regierung bei der Entwicklung von Covid-19-Impstoffen gegen Varianten des Virus zusammenarbeiten. Im Rahmen der Vereinbarung plane CureVac bei erfolgreicher Zulassung die Lieferung von 50 Millionen Impfdosen gegen Virusvarianten an das Vereinigte Königreich, teilte das Tübinger Unternehmen am Freitag mit.