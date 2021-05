Die Möbelkette Dänisches Bettenlager will ihr Filialnetz in Deutschland bis 2024 deutlich ausbauen. In den nächsten drei Jahren soll die Zahl der Geschäfte von derzeit rund 970 auf 1150 steigen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. "Wir betreiben ein sehr erfolgreiches Omnichannel-Konzept, bei dem wir unsere verschiedenen Vertriebskanäle sehr gut miteinander verzahnt haben. Ein dichtes Filialnetz ist dabei ein zentraler Erfolgsfaktor", sagte der für das Deutschland-Geschäft zuständige Manager Christian Schirmer.