Die Aktionäre des Urner Industrieunternehmens Dätwyler haben an der Generalversammlung am (gestrigen) Mittwoch allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Unter anderem wurde die Dividende auf 4,20 Franken erhöht von 3,20 Franken, wie das Unternehmen in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Ausserdem wurde wie bereits angekündigt mit Judith van Walsum eine neue Verwaltungsrätin gewählt.