Daimler Truck bessert vor Börsengang seine Finanzziele nach

(Ausführliche Fassung) - Wenige Monate vor dem geplanten Börsengang hat der Lastwagenbauer Daimler Truck seine Renditeziele nachgeschärft. Man strebe bis 2025 unter der Voraussetzung "starker Marktbedingungen" zweistellige Umsatzrenditen an, teilte das Unternehmen am Donnerstag bei einem Investorentag in Stuttgart mit. Vorstandschef Martin Daum erklärte, dieses Ziel gelte für Jahre, in denen das Lkw-Geschäft gut laufe. "Wir sind ein volatiles Business, das heisst, beim Lkw gibt's immer gute und schlechte Jahre. In guten Jahren wollen wir eine zweistellige Unternehmensrendite haben. In schlechten Jahren, die in unserer Branche ganz üblich sind und alle fünf, sechs Jahre vorkommen, wollen wir sechs Prozent verdienen."