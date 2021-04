Daimler Truck bündelt Technologieaktivitäten in neuer Einheit

Der Lastwagen- und Bushersteller Daimler Truck, der im Herbst an die Börse gebracht werden soll, will seine Technologie- und Antriebsaktivitäten künftig in einem neuen Geschäftsfeld bündeln. Zum 1. Juli sollen unabhängig von Verkaufsregionen alle Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten unter dem Dach einer eigenen Einheit namens Truck Technology Group zusammengefasst werden, wie es am Montag in einer Mitteilung des Unternehmens hiess. Zentrale Felder des neuen Geschäftsbereichs sind dem Vernehmen nach die Weiterentwicklung moderner Antriebe sowie von Fahrzeugsoftware, die vor allem bei der E-Mobilität eine entscheidende Rolle spielt.