Daimler Truck erprobt E-Lkw mit Reichweite von 500 Kilometern

Daimler Truck will im übernächsten Jahr einen E-Lkw für den Fernverkehr mit rund 500 Kilometern Reichweite serienreif machen. Erprobungsfahrzeuge des eActros LongHaul werden bereits vom laufenden Jahr an auf der Strasse rollen, wie Daimler Truck am Montag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart ankündigte.