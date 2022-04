Daimler Truck will selbstfahrende Lkw auf die Strasse bringen

ECHTERDINGEN (awp international) - Der Hersteller Daimler Truck will selbstfahrende Serien-Lkw für den Fernverkehr innerhalb dieses Jahrzehnts auf die Strasse bringen. Das Tochterunternehmen Torc Robotics arbeite in den USA inzwischen mit grossen Logistikunternehmen zusammen, um autonome Lastwagen zu erproben, teilte der Hersteller am Dienstag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit.