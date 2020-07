Daimler will noch mehr sparen - 20 000 Stellen auf der Kippe

Der Autobauer Daimler will in den kommenden Jahren bis zu 20 000 Stellen abbauen. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur am Freitag aus Konzernkreisen bestätigt. Dem "Handelsblatt" (Freitag) zufolge sollen beim Personal nun 2 Milliarden Euro eingespart werden. Ursprünglich hatte der Vorstand Einsparungen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro angekündigt.