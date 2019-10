Danone überträgt Leitung des Milchfrische-Bereichs Schweiz an Fabio Andrea Cella

Der französische Nahrungsmittelkonzern Danone hat zu Monatsbeginn einen neuen Chef für das Milchfrische-Geschäft in der Schweiz ernannt. Seit Anfang Oktober trage Fabio Andrea Cella bei Danone die Verantwortung in diesem Bereich für die Märkte Schweiz, Österreich und Slowenien, teilte die Gruppe am Mittwoch mit.