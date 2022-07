Danone wird optimistischer beim Jahresumsatz

Der Lebensmittelkonzern Danone plant im laufenden Jahr stärker zu wachsen. "Die Qualität der Ergebnisse des ersten Halbjahres ist ermutigend und lässt uns für das Gesamtjahr ein vergleichbares Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent erwarten", sagte Unternehmenschef Antoine de Saint-Affrique am Mittwoch in Paris bei der Vorlage der Zahlen für die ersten sechs Monate. Zuvor hatte das Management 3 bis 5 Prozent Wachstum angepeilt. Das operative Margenziel von mehr als 12 Prozent wurde bestätigt. Der Hersteller von Activia-Joghurts und Evian-Wasser hat in den vergangenen Monaten die Preise erhöht, um steigende Kosten auszugleichen.