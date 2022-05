Darmstädter Merck investiert 440 Millionen Euro in Irland

Der Pharma- und Chemiekonzern Merck KGaA erweitert seine Kapazitäten für die Herstellung von Membranen und Filtrationsprodukten am irischen Standort Cork. Der Konzern investiert rund 440 Millionen Euro über fünf Jahre in zwei Projekte, teilte das Dax -Unternehmen am Montag in Darmstadt mit. Für die Sparte mit Laborbedarf ("Life Science") von Merck sei es die bislang grösste Investition an einem Einzelstandort, hiess es. Bis Ende 2027 sollen dadurch mehr als 370 Arbeitsplätze entstehen.