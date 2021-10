Der Farbmetrikspezialist Datacolor hat einen grossen Schritt zur Überwindung der Corona-Krise gemacht. Der Umsatz des Unternehmens näherte sich fast wieder dem Vorkrisenniveau an. Beim Gewinn erzielte das Unternehmen ein Rekordergebnis, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Insgesamt erwirtschaftete Datacolor in seinem Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von 73,6 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Plus von 20,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz blieb aber noch 5,2 Millionen US-Dollar unter dem Vor-Corona-Niveau. Auch der EBIT erholte sich deutlich auf 6,6 Millionen US-Dollar von 0,3 Millionen US-Dollar. Die EBIT Marge stieg auf 8,9 Prozent und liegt damit um 1,8 Prozentpunkte über dem Vorkrisenniveau.