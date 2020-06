Datacolor streicht Stellen wegen Coronakrise

Mit dem Schritt passe man die Organisation an die derzeit schwierige Wirtschaftsentwicklung in den Kernmärkten an, hiess es weiter. Datacolor stärke die finanzielle Flexibilität und schaffe "die Voraussetzung, sich auch im derzeit schwer einschätzbaren Wirtschaftsumfeld erfolgreich zu entwickeln." Die strategischen Wachstumsprojekte und die Entwicklung des Sortiments würden hingegen planmässig weitergeführt.

Datacolor ist ein weltweit tätiges Unternehmen für digitale Farbmanagementlösungen, das Software, Hardware und Dienstleistungen für die Farbwiedergabe bei Materialien, Produkten und Fotoaufnahmen anbietet. Die Kunden des Unternehmens stammen aus den Industriebereichen Textil und Bekleidung, Farbe und Druck, Automobil, Plastik, Fotografie und Videografie.

