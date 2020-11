Hauptgründe für diese Entwicklung seien höhere Kosten für Marketing, Forschung und den Börsengang, hiess es weiter. Der Umsatz verbesserte sich dagegen um 52 Prozent auf 289,4 Millionen Dollar.

Die Palantir-Aktien fielen im nachbörslichen Handel um rund sieben Prozent. Palantir war im September per Direktplatzierung an die Börse gegangen. Das Unternehmen war im Jahr 2003 von dem in Deutschland geborenen Finanzinvestor und Donald-Trump-Unterstützer Peter Thiel mitgegründet worden.

(AWP)