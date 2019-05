Datenüberprüfung sorgt für Überraschung bei deutschen Mai-Arbeitslosenzahlen

Ein auf Druck des Bundesrechnungshofs veranlasste Datenüberprüfung in 302 deutschen Jobcentern hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Korrektur ihrer Arbeitslosenzahlen gezwungen. Bereits nach gut der Hälfte der 136 000 anstehenden Überprüfungen müsse von rund 30 000 bis 40 000 Arbeitslosen mehr ausgegangen werden, erläuterte eine Statistikexpertin am Mittwoch am Rande der Arbeitsmarkt-Pressekonfererenz in Nürnberg.