Delivery Hero will mit Treueprogramm überzeugen - keine Übernahmen geplant

Mit Treueprogrammen statt regelmässigen Gutscheinkampagnen will der Lieferdienstleister Delivery Hero bei seinem Wiedereintritt in den deutschen Markt Kunden locken und bei Laune halten. "Wenn man ein Subscriber ist, kann man etwa kostenlose Produkte bei der nächsten Bestellung erhalten", sagte Konzernchef Niklas Östberg der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Allerdings sei noch unklar, wann welches der bereits in anderen Märkten genutzten Programme hierzulande freigeschaltet wird.