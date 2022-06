Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte Schweiz hat per Juni 21 Mitarbeitende zu Partnerinnen oder Partnern befördert. Die neu ernannten Partnerinnen und Partner arbeiten laut einer Mitteilung vom Mittwoch in den Bereichen Consulting, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Financial Advisory und Risk Advisory.