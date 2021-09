Deloitte Schweiz erzielt leicht höheren Umsatz

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte ist in der Schweiz im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende Mai) leicht gewachsen. Der Umsatz nahm um 0,2 Prozent auf 506,3 Millionen Franken zu. Damit sei ein Allzeithöchst erreicht worden, hiess es in einer Mitteilung von Donnerstag.