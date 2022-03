Dental-Tech-Unternehmen Bonyf geht an die Pariser Börse

Der Börsengang soll die internationale Expansion und die Finanzierung von neuen Innovationen ermöglichen, kündigte das Unternehmen am Mittwoch an. Die Aktien wurden mit einem Stückpreis von 12 Euro zur Notierung zugelassen; die Marktkapitalisierung betrage damit rund 7 Millionen Euro.

Die Anteile von Bonyf befinden sich heute im Besitz des Firmengründers Jean-Pierre Bogaert sowie seiner Ehefrau Ginette Buyle, hiess es weiter. Das Unternehmen wird jetzt via eine belgische Holding an die Euronext Access in Paris gebracht. Eine Aufnahme von Kapital sei später geplant.

Bonyf erwirtschaftete laut einer Investorenpräsentation in dem nur 10 Monate dauernden Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von knapp 2,1 Millionen und einen Gewinn von 157'500 Euro.

ra/rw

(AWP)