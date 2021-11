DER Touristik setzt auf starken Sommer - Buchungen zurzeit schwächer

Deutschlands zweitgrösster Reisekonzern DER Touristik erwartet keine nachhaltigen Bremsspuren durch die deutlich verschärfte Corona-Infektionslage. "Wir rechnen mit einem nachfragestarken Sommer 2022 und hoffen, dass er ungefähr wieder das Vorkrisenniveau erreicht", sagte Zentraleuropachef Ingo Burmester am Mittwoch. Das Gesamtjahr dürfte an das Vorkrisenniveau "nicht ganz, aber fast" herankommen. Aktuell hinterlassen allerdings steigende Infektionszahlen und Lockdowns wie in Österreich Spuren.