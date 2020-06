DER Touristik: Steigende Nachfrage auch für kommende Reisesaison

Der Reisekonzern DER Touristik blickt in der Corona-Krise nach vorne. Das Unternehmen mit den Marken Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und Travelix baut sein Angebot für den Winter 2020/21 aus. Unter anderem gibt es mehr Skiurlaub-Angebote und vielerorts reduzierten Hotelpreisen, wie DER Touristik am Dienstag mitteilte. Auch Ziele für die kommende Sommersaison sind bereits buchbar. Zugleich berichtete Deutschlands zweitgrösster Reisekonzern von steigender Nachfrage.