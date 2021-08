Deutsche Bahn zu sofortigen Verhandlungen mit der GDL bereit

Die Deutsche Bahn ist nach dem Ende des Lokführerstreiks zu weiteren Verhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) bereit. Sie biete der GDL an, die Verhandlungen sofort wieder aufzunehmen, auch am Wochenende, teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit. "Die DB ist davon überzeugt, dass wir am Verhandlungstisch kurzfristig Lösungen finden. Wir sind dazu bereit", so Personalvorstand Martin Seiler.