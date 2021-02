Deutsche-Bank-Chef: Konjunkturaufschwung trotz Lockdown-Verlängerung

Die Deutsche Bank sieht trotz des erneut verlängerten Lockdowns in Deutschland gute Chancen für einen konjunkturellen Aufschwung im laufenden Jahr. "Wir glauben nach wie vor, dass 2021 ein weitaus besseres Jahr werden kann als das vergangene. Dass wir das Virus in den Griff bekommen können. Und dass sich die Wirtschaft dann schnell erholen wird - gerade hier in Deutschland", sagte Konzernchef Christian Sewing laut Redetext beim digitalen Neujahrsempfang des Geldhauses am Donnerstag.