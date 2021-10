Deutsche-Bank-Fondstochter DWS verdient mehr als erwartet

Der ungebrochene Börsenboom lässt auch die Kassen der Deutsche-Bank-Fondstochter DWS klingeln. Immer mehr Menschen stecken ihr Geld in Fonds, was den Anbietern reichlich Einnahmen beschert. Der DWS flossen laut einer Mitteilung vom Mittwoch allein im dritten Quartal Nettomittel von 12 Milliarden Euro zu. In den ersten neun Monaten des Jahrs sind es fast 33 Milliarden. Die Frankfurter verwalten nun ein Vermögen von 880 Milliarden Euro, so viel wie nie zuvor. Die guten Geschäfte trieben auch den Gewinn der DWS auf Rekordniveau. Die Aktie legte zu.