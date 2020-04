Deutsche Bank führt Negativzinsen für hohe Einlagen ein

Die Deutsche Bank führt Negativzinsen für hohe Einlagen von Privatkunden ein. "Der anhaltende Druck durch Negativzinsen macht es notwendig, dass die Deutsche Bank bei Neuverträgen für hohe Einlagen jenseits eines Freibetrags von 100'000 Euro je Konto ab 18. Mai 2020 Verwahrentgelte berechnen wird", teilte ein Konzernsprecher am Mittwoch in Frankfurt mit. Damit müssen wohlhabende Kunden künftig eine Abgabe an die Bank bezahlen, anstatt Zinsen für ihr Geld auf dem Konto zu bekommen.