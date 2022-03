Die Deutsche Bank hatte ihr Netto-Kreditengagement in Bezug auf Russland vergangene Woche auf rund 600 Millionen Euro beziffert. Dabei sind Garantien und Sicherheiten bereits herausgerechnet. Das Engagement des Instituts in Bezug auf die Ukraine lag demnach netto bei 42 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo ist in Russland und der Ukraine mit Krediten von netto 5,1 Milliarden Euro im Risiko./stw/ngu

(AWP)