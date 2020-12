Deutsche Bank will ihre Kosten noch stärker senken

Die Deutsche Bank will bei ihrem Konzernumbau noch stärker an der Kostenschraube drehen. Man habe weitere Einsparmöglichkeiten entdeckt, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch anlässlich einer Investorenveranstaltung mit. Bis zum Jahr 2022 sollen die bereinigten Kosten der Bank daher statt auf 17 Milliarden jetzt auf 16,7 Milliarden Euro sinken.