Die Massnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie treiben die Kurzarbeit in Deutschland wieder in die Höhe. Vom 1. bis 28. Dezember 2020 erreichten die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg Anzeigen zur Kurzarbeit für 666 000 Personen, teilte die Bundesagentur am Dienstag in Nürnberg mit. Im November waren es 627 600 Anzeigen.