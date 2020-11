ISS liefert institutionellen Investoren Daten und Dienstleistungen im Bereich Corporate Governance und Environmental and Social Governance, kurz ESG. Bekannt ist das Unternehmen als Stimmrechtsberater. In dieser Rolle berät ISS Aktionäre bei Wahlen mit Blick auf Papiere, die sie besitzen, und wählt an ihrer Stelle./fba/jls

(AWP)