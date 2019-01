(Ausführliche Fassung) - Der Marktbetreiber Deutsche Börse blickt beim Gewinn optimistischer auf das abgelaufene Jahr als bisher. Das im Dax notierte Unternehmen erwartet nach vorläufigen Zahlen eine "deutliche" Überschreitung der Gewinnprognose für 2018. Beim bereinigten Konzern-Periodenüberschuss sei aktuell mit einem Plus von rund 17 Prozent zu rechnen, teilte die Deutsche Börse AG am Dienstagabend mit. Bisher habe die Prognose bei mehr als 10 Prozent gelegen. Der Aktienkurs der Deutschen Börse zog nach der Veröffentlichung auf der Handelsplattform Tradegate am Abend an.