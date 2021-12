Deutsche Börse schliesst Kauf der Zuger Crypto Finance ab

Der Abschluss der Transaktion sei per 15. Dezember erfolgt, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Donnerstag. Die Deutsche Börse will mit dem Zukauf ihr Geschäft mit digitalen Vermögenswerten ausbauen und ein europaweites Ökosystem für Investitionen, Handel und Nachhandel von digitalen Vermögenswerten schaffen.

Ferner vermeldet Crypto Finance einen Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrates. Der zuletzt amtierende Verwaltungsratspräsident und Mitbegründer der Crypto Finance AG, Tobias Reichmuth, ist am 15. Dezember von seinem Amt zurückgetreten. Eric Leupold, Leiter Kassamarkt bei der Deutschen Börse, hat das Amt des Verwaltungsratspräsidenten übernommen.

Bezüglich Übernahmepreis werden keine Angaben gemacht. Im Juni war von einem Betrag in Schweizer Franken "im moderaten dreistelligen" Millionenbereich die Rede. Die 2017 gegründete Crypto Finance bietet institutionellen und professionellen Kunden Handel, Verwahrung und Anlage im Bereich digitale Vermögenswerte an.

sta/tp

(AWP)