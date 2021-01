Deutsche Elektroindustrie erwartet nach Corona-Krisenjahr Produktionsplus

Nach Einbussen im Corona-Krisenjahr 2020 rechnet die deutsche Elektroindustrie in diesem Jahr mit einem Wachstum der Produktion um 5 Prozent. Damit würden etwa zwei Drittel der Verluste aus dem vergangenen Jahr aufgeholt, erläuterte der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) am Donnerstag in Frankfurt. Eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau erwartet der Verband im Laufe des Jahres 2022. Sorgen bereitet der exportorientierten Branche die aktuelle Diskussion um Grenzschliessungen in Europa zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.