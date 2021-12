Deutsche greifen in Corona-Krise noch mehr zu Schokolade

Sogenannte Nervennahrung in der Pandemie: In der Schokoliebhaber-Republik Deutschland wird in der Corona-Krise noch mehr zu Schokolade gegriffen als sowieso. Das zeigen Zahlen des Marktforschungsunternehmens Nielsen. "Der Schokoladenkonsum der Haushalte ist 2021 höher als noch 2019. Verbraucher verbrachten und verbringen seit Beginn der Pandemie mehr Zeit zu Hause, vor allem aufgrund von Homeoffice und wegen der Lockdown-Beschränkungen. Diese Veränderungen beeinflussen auch das Kaufverhalten", sagen in Frankfurt/Main die Schokolade- und Süsswarenexpertinnen von Nielsen.