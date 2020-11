Deutsche Industrie-Beschäftigung erholt sich im September von Corona-Krise

Mit der Erholung der deutschen Wirtschaft vom Corona-Einbruch im Frühjahr ist auch die Beschäftigung in der Industrie wieder gestiegen. Im September waren gut 5,5 Millionen Menschen in Betrieben des verarbeitenden Gewerbes tätig und damit 0,2 Prozent mehr als im August, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Es handle sich um den ersten Zuwachs zu einem Vormonat im laufenden Jahr, hiess es. Die Statistiker betrachteten Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftigten.