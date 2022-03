Der Logistikkonzern Deutsche Post hat das vergangene Jahr mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Alle fünf Geschäftsbereiche hätten zur besten Geschäftsentwicklung bisher beigetragen, teilte das Dax-Unternehmen am Mittwoch in Bonn mit. Stärkste Treiber waren der angestiegene Welthandel und der anhaltend starke Onlinehandel mit weiter wachsenden Sendungsmengen. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) blieben 2021 knapp 8 Milliarden Euro und damit zwei Drittel mehr als im Jahr zuvor. Dieses Niveau soll auch in diesem Jahr gehalten werden, mit einer Abweichungsspanne von 5 Prozent nach oben und unten.