Deutsche Post kauft Aktien zurück und erhöht Dividende - Aktie steigt

(Ausführliche Fassung) - Die Deutsche Post will die Aktionäre am Erfolg des vergangenen Jahres mit Aktienrückkäufen und einer überraschend deutlichen Dividendenerhöhung beteiligen. Der Logistikkonzern kündigte am Montag in Bonn Aktienrückkäufe im Wert von bis zu einer Milliarde Euro an und verwies dabei auf die gute Geschäftsentwicklung. Die Käufe sollen im März starten und maximal ein Jahr laufen. Die Aktien sollen dann eingezogen oder für langfristige Vergütungsprogramme genutzt werden. Gleichzeitig schlug der Konzern für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 1,35 Euro je Aktie vor und damit 20 Cent mehr als für das Jahr davor. Die Aktien stieg deutlich.